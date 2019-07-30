أحمد موسى يحرج مرتضى منصور بسؤال صادم

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موسى يفاجيء حسن شحاتة بسؤال عن المنتخب .. ليرد: متحرجنيش

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مرتضى

سخر الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - من تصريحات مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - التي تحدث فيها عن وجود جن ساعد الأهلي في الفوز على الفريق الأبيض.

وقال "موسى" في برنامجه: "هو ليه الجن مش بيظهر إلا في مباريات الأهلي؟ .. المستشار مرتضى بيقول إن الشناوي دخل فيه أهداف كتير في مباراة صنداونز لكنه كان بيصد كل الكور في مباراة الزمالك .. طيب يا سيادة المستشار ما الشناوي كان بيحرس مرمى منتخب مصر وصد الكثير من الأهداف".

وأضاف: "مفيش كدا في الكورة".

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