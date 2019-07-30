رئيس سموحة: رسميا انتقال محمد أبوجبل إلى الزمالك

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقال محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق إلى نادي الزمالك.



قال «عامر» عبر «فيس بوك»، مساء الاثنين، إن الصفقة كلفت الزمالك 13 مليون جنيه، إضافة إلى انتقال حارس الزمالك والمنتخب الأوليمبي، عمر صلاح، إلى سموحة وأحمد داوودا الذي كان معارا للاتحاد السكندري.

