مدير مستشفى المطرية يفجر مفاجأة بشان قتل رجل لزوجته

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور محمد صفي الدين، مدير مستشفى المطرية التعليمي، أن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قتل زوج لزوجته لانجابها أنثى، عاري تماما من الصحة، ولم يحدث أمر كهذا داخل المستشفى.
وأشار "صفي الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه اطلع على نفس الخبر المنشور عن تلك الحادثة من قبل ولكن في مستشفى البنك الأهلي، معقبا: "السوشيال ميديا يساء استخدامها".
ونوه بأن نوع المولود يعتمد على الرجل وليس المرأة، مضيفا: "لو عايز يضرب نفسه، ومفيش حد يكره خلفة البنات".


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