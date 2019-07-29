تعليق ناري لـ"أديب" على إغلاق المقاهي الواحدة صباحًا

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار محافظة الإسماعيلية بغلق المقااهي 1 صباحًا في الصيف، و12 مساءًا في الشتاء، معربا عن تأييده هذا القرار، حيث لا يوجد دولة في العالم تغلق محلاتها في أي وقت.
وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "هل تستطيع أن تلزم المصريين أن يعيدوا غلى منازلهم مبكرا، هل تستطيع أن تلزم المحلات أن تغلق في ميعاد محدد، مضيفا أن إمبراطورية المحلات والمقاهي في مصر غير طبيعية.
وأضاف أن استمرار المحلات في العمل إلى الفجر ليس من صفات الدول التي ترنو إلى التقدم، متابعا: "إيه السر إن الدولة مش قادرة تقرب للناس دي، هل المحافظ هيقدر ينفذ القرار ده.. لازم محليات نزيهة".


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