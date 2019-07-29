"الديهي" يقترح تطبيق حكم الإعدام على هؤلاء

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بدور هيئة الرقابة الإدارية بعد نجاحها في القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أراضي الدولة بالأقصر.
وطالب مجلس النواب بإصدار تشريع يغلظ عقوبة الفساد والرشوة تصل إلى الإعدام، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".
وأضاف "الديهي"، أن هيئة الرقابة الإدارية قبضت على 4 أفراد يتزعمهم محامي تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة مركز أرمنت محافظة الأقصر، وقام المتهمين بعرض مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة الإشغالات بمركز أرمنت، مقابل تسهيل استيلائهم على قطعة أرض مساحتها 8400 م2 قيمتها حوالي 12 مليون جنيه.
وأكد الإعلامي، أنه يجب تغليظ عقوبة الفساد حتى تصل للإعدام مثلما يحدث في الصين، كما أن جميع المسؤولين يعلمون أن أعين الدولة عليهم، مضيفًا: "الناس اللي بتستولى على أراضي الدولة دي إزاي بتقبل أنها تأكل حرام، هؤلاء الفاسدين عبارة عن طبقة طفيلية من إفراز منطقة عفنة".