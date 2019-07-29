"الديهي" يقترح تطبيق حكم الإعدام على هؤلاء





وأكد الإعلامي، أنه يجب تغليظ عقوبة الفساد حتى تصل للإعدام مثلما يحدث في الصين، كما أن جميع المسؤولين يعلمون أن أعين الدولة عليهم، مضيفًا: "الناس اللي بتستولى على أراضي الدولة دي إزاي بتقبل أنها تأكل حرام، هؤلاء الفاسدين عبارة عن طبقة طفيلية من إفراز منطقة عفنة".