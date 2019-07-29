» أغرب تعليق لـ"موسى" على ارتفاع نسب الطلاق

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن ارتفاع نسب الطلاق خلال الفترة الماضية.



وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "بعض حالات الطلاق تحدث بعد 6 شهور وعام واحد من الزواج"، مضيفًا: "عصافير كناريا في الخطوبة، وبعد الجواز وش تاني".

