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أغرب تعليق لـ"موسى" على ارتفاع نسب الطلاق

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تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن ارتفاع نسب الطلاق خلال الفترة الماضية.
وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "بعض حالات الطلاق تحدث بعد 6 شهور وعام واحد من الزواج"، مضيفًا: "عصافير كناريا في الخطوبة، وبعد الجواز وش تاني".
وتساءل "موسى"، حول علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بارتفاع نسب الطلاق.


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