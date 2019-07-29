"الزراعة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لحوم الأضاحي

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى.



وقال «القرش»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك انخفاض ملحوظ في مستوى أسعار اللحوم الحية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو لحوم الأبقار يصل إلى 42 جنيهًا، و50 جنيهًا للحوم الجاموس، و60 جنيهًا للحوم الأغنام.

