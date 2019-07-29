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جندي أفغاني يقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

عرب وعالم

مقتل جندي أمريكي في الصومال
مقتل جندي أمريكي في الصومال

المصريون ووكالات

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قتل جندي أفغاني، الإثنين، جنديين أمريكيين في أفغانستان، بحسب مسؤولين أمريكيين.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين (لم تسمّهم) قولهم إن "الجندي أطلق النار على الجنديين الأمريكيين الإثنين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الاسباب.
من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأوضحت في بيان أنها "تتحفظ على نشر أي معلومات إضافية حول الحادث لمدة 24 ساعة حتى يتم إبلاغ علائلات الضحيتين". -

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