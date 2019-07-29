» انتحار شرطي تركي بعد فصله من العمل

كشفت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن انتحار شرطي تركي يدعى فاتح كارا أحمد أوغلو، يبلغ من العمر 26 عامًا، وذلك عقب فقدانه عمله بموجب أحد المراسيم الصادرة ضمن قانون الطوارئ.
وقالت الصحيفة إن الشرطي السابق قام بشنق نفسه داخل منزله باستخدام حبل موصول بأنبوب الغاز الطبيعي.
ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء الشرطي التركي المطرود من الأمن قبل عام، بأنه لم يتمكن من الاتصال به لفترة من الوقت، مما دفعه إلى التوجه لمنزل صديقه، وعندما لم يقم أحد بفتح باب المنزل دخل صديق فاتح برفقة حارس البناية إلى المنزل باستخدام المفاتيح الاحتياطية التي بحوزة حارس البناية. ليعثروا عليه مشنوقا بحبل متصل بأنبوب الغاز الطبيعي.
وكشف تقرير أعدته المعارضة أن عدد المنتحرين من المطرودين من وظائفهم بموجب قرارات حالة الطوارئ التي يصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان تجاوز 47 شخصًا، مع أن بعض حالات الانتحار تكتنفها شبهات.