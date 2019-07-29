«كلوب» يصدم جماهير ليفربول بشأن «صلاح»

29 يوليه 2019 - 06:49 م

رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التقليل من أهمية بطولة كأس الدرع الخيرية فى إنجلترا التي سيواجه خلالها مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

ووجه «كلوب» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين صدمة قوية لعشاق النجم المصري بعدما ألمح إلى استبعاده من المواجهة المرتقبة للريدز أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس في بطولة كأس الدرع الخيرية.

وأضاف: "لا أستطيع أن أكذب على الناس، ولكن لا مشكلة في خوض اللقاء بدون السداسي الغائب عن المباريات الودية".

ويشير مدرب ليفربول إلى السداسي محمد صلاح، وأليسون بيكر وفيرمينو، بالإضافة لنابي كيتا وساديو ماني وشاكيري.

وأوضح: "يجب أن نكون جيدين قدر الإمكان في مواجهة مانشستر سيتي، لا أستطيع تغيير ما نحن عليه الآن".

وغاب السداسي المذكور عن مباريات ليفربول الودية لقضاء إجازتهم الصيفية، بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم في، كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا ودوري الأمم الأوروبية، على الترتيب.

أضاف: "لقد لعبنا في أمريكا وفي ظروف صعبة، ولكن هذا هو الحال، ولكن علينا أن نعترف بأن الجولة التحضيرية كانت مفيدة وجيدة للفريق، ولكن لا يمكننا تغيير ما حدث في المباريات الودية".

كما أبدى مدرب ليفربول استغرابه الشديد من الأنباء التى تعتبر بطولة الدرع الخيرية، خارج قائمة الألقاب الرسمية في التقويم الإنجليزي.

علق كلوب فى هذا الصدد قائلاً: "هل هذا حقيقي هنا؟ لا أحد أخبرني بذلك، لا يمكننا اعتبارها بطولة غير رسمية، هذا جنون".