» الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا

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السبت وقفة عرفات والأحد أول أيام عيد الأضحى
«حميدتي»:«السيسي» أبدى استعداده للوقوف مع شعب السودان
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صورة.. «صلاح» يؤدي مناسك العمرة
حسن علام- متابعات
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