فنانة شهيرة تصدم الجميع:«الكلاب بتجيني مشتاقة»

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بلقيس
بلقيس

محمد فضل- متابعات

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صدمة

بلقيس

مشتاقة

عاتبت شريحة من الجمهور الفنانة والمطربة اليمنية المقيمة في الإمارات بلقيس فتحي على تغريدة كتبتها من خلال حسابها على "تويتر"، معتبرينها غير لائقة لتخرج من فنانة بحجمها، حينما قالت: "وقت المصالح.. تجيك الكلاب مشتاقة".

وجاءت تغريدة بلقيس هذه، بعد الوعكة الصحية التي ألمت بالإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي كانت على خلاف معها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل عدد من المتابعين يربطون التغريدة بمرض السعيد، خاصة بعدما كانت بلقيس قد رفعت دعوى قضائية ضدّ الإعلامية قبل نحو شهر.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يجب على بلقيس مسامحة فجر السعيد والدعاء لها بالشفاء وهي في امس الحاجه للدعاء.

بلقيس واصلت نشاطاتها الفنيه بدون أن يكون لها أي تعليق على مرض السعيد الذي شغل الوسط الفني والإعلامي، حيث طرحت فيديو كليب لأغنية جديدة واحيت حفل زفاف في حائل، كما أنها لم تذكر أي كلمه عن السعيد في أي من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن بلقيس كانت تستعد لإحياء حفلها الكبير في منطقة أبها جنوب المملكة، ضمن فعاليات "موسم السودة"، وقد تم اخطارها بمشاركتها ووضعها ضمن الجدول الرسمي لذلك، إلاّ أنه تم مؤخرًا استبعادها من الحفل دون ذكر الأسباب، وارجع البعض إلى أن الفنانة أحلام قد اشترطت إبعاد بلقيس مقابل المشاركة في "موسم السودة".


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