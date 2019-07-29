السبت وقفة عرفات والأحد أول أيام عيد الأضحى

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خطة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى

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القاهرة

البحوث الفلكية

أعلن مركز البحوث الفلكية أن وقفة عرفات لعام 1440هـ، ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، على أن يكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأحد 11 أغسطس.

وأضاف مركز البحوث الفلكية في بيان صحفي أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5 و12 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م "يوم الرؤية".

وأشار إلى أن، الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 31 إلى 33 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين "17 إلى 39 دقيقة"، على أن تكون غرة شهر ذو الحجة 1440هـ فلكيًا يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل.


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