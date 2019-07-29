» إصابة قوية لنجم لريال مدريد قبل مواجهة توتنهام

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ريال مدريد
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ريال مدريد

المصريون

توتنهام

تلقى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد ضربة جديدة اليوم الإثنين، بعد إصابة كورتوا حارس الفريق والمنتخب البلجيكي.

ذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كورتوا حارس الفريق الملكي أثبتت أن اللاعب يعاني من التواء في كاحله الأيسر من الدرجة الثانية.

ويعد كورتوا خامس لاعب من نادي ريال مدريد يتعرض للإصابة قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد براهيم دياز، ماركو أسينسيو، ميندي، ولوكا يوفيتش.

ويلتقى فريق ريال مدريد الإسبانى، مع توتنهام هوتسبير الإنجليزى، فى السادسة من مساء الثلاثاء، على ملعب "إليانز آرينا" معقل بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات بطولة كأس أودى الودية.

وكان الفريق الملكى خسر فى المواجهة الودية الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/7 ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال، سبقها بالخسارة أمام بايرن ميونخ 1/3 وحقق فوزا صعبا على أرسنال بركلات الترجيح.

حقق ريال مدريد الفوز في زياراته الرسمية الثلاث الأخيرة إلى معقل بايرن ميونخ، بدأها في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا 2013-2014 مع الفوز 0-4 والتأهل لنهائي لشبونة حيث توج الفريق الملكى بالكأس العاشرة.

 وزار ريال مدريد بقيادة الفرنسى زين الدين زيدان، الملعب نفسه في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية، وانتصر بهدفين مقابل هدف، وجاءت الزيارة الأخيرة فى موسم 2017/2018، في ذهاب دور نصف النهائي في الطريق نحو الفوز بالكأس الثالثة عشر وفاز ريال مدريد بنفس النتيجة.

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