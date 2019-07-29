» الأهلي يعلن انتقال «عبد الشافي» للزمالك

29 يوليه 2019 - 05:35 م

أنهى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر السابق لفريق أهلي جدة إجراءات عمل مخالصة مع الفريق السعودي بحضور أدهم الشرقاوي، مدير المركز الإعلامي بالنادي.

ونشر «الشرقاوي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورته مع عبد الشافي وكتب تعليقا عليها: «وقعت إدارة أهلي جدة مخالصة مع محمد عبد الشافي لينضم الزمالك بشكل رسمي».

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه خلال انتقالات الصيف الحالية، من خلال التعاقد مع لاعبين في عدة مراكز لتعويض الجماهير البيضاء عن خسارة لقب الدوري.

وكانت أصوات داخل نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية تنادي بالتراجع عن التفاوض مع محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق السابق، وتحدث البعض مع رئيس الزمالك بأن عبدالشافي لم يشارك منذ فترة بسبب الإصابة وبجانب كبر سنه والأفضل ضم ظهير أيسر آخر صغير السن.

ومن جانبه يتمسك فيه رئيس الزمالك بعودة عبد الشافي من جديد لحاجة الفريق إلى خبرته، لاسيما أنه وقع على عقود لمدة ثلاثة مواسم خلال الجلسة التي جمعته مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ونجله احمد عضو مجلس الإدارة السابق.