تطورات جديدة بشأن تورط فنانة شهيرة في فيديو إباحي

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فيديو إباحي

مريم حسين

صالح الجسمى

أكد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق النجم حسين الجسمي، استحالة التنازل في قضيته مع الفنانة المغربية مريم حسين، خاصة بعد صدور حكم ضدها بالحبس 3 أشهر وترحيلها من الإمارات في قضية هتك العرض، معلنًا رفضه أي ”وساطة“ من أي شخص لمسامحتها.

وقال صالح الجسمي، في مقطع فيديو شارك به جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الخاص على موقع ”إنستجرام“، إن البعض يعتبر مسامحة أي شخص وحل الخلافات أمرًا سهلًا، مشددًا على أن أي خلاف ليس من السهل أن يكون له حل ومنوهًا إلى أن حالة الاستعطاف التي ينتهجها البعض لن تُجدي.

وأضاف الإعلامي الإماراتي أنه لن يتنازل عن القضية خاصة أن لديه ”بنت“ تم الغلط بحقها مؤكدًا أن هذه الشخصية ”سبّت“ بلدًا بأكبرها وهم أقاربي وأخواتي وعائلتي، مطالبًا أي شخص يعرفه أو يتابعه بألا يطلب منه التوسط في المسامحة لشخص آخر بيني وبينه مشكلة، حتى وإن كان لديه طفل.

ونوّه ”الجسمي“ إلى أنه وقع عليه الكثير من الضرر ومن يطالبونه بالمسامحة والتنازل لا يعرفون مدى الضرر الذي لحق به، موضحًا أن من يملك الشجاعة في الهجوم المستمر والقذف بأبشع الألفاظ وإطلاق الشائعات والتسبب في تشويه سمعته عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله.

ولفت الإعلامي الإماراتي، نظر مطالبيه بالمسامحة بأن من صدر عنه الألفاظ البشعة ليس بقاصر، مطالبًا متابعيه بعدم ذكر اسم أحد أو الإساءة لأحد في التعليقات، كي لا يتعرض صاحب التعليق للمساءلة القانونية خاصة أن هناك من يتربص لأي شيء.

وكانت محكمة دبي قد أصدرت قبل يومين حكمًا بسجن مريم حسين لمدة ثلاثة أشهر وترحيلها من الإمارات، في القضية المعروفة بالفيديو الإباحي مع مطرب راب عالمي بالتراضي، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهمة الموجهة إليه، بالخوض في عرضها.

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أرجو من أي شخص يعرفني أو يتابعني ألا يطلب او يتوسط في المسامحة أو التنازل لشخص آخر ببني وبينه مشكلة حتى وان كان لديه طفل، فأنتم لا تعرفون مدى الضرر الذي ألحقه ذلك الشخص بي أو حتى بأقاربي وحرائر #السعودية ، من يملك تلك الشجاعة في الهجوم المستمر والقذف بأبشع العبارات والألفاظ وإطلاق الإشاعات من أجل تشويه سمعتي عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله فهو ليس بقاصر، وأرجو من متابعيني الأعزاء عدم ذكر أسماء او الإساءة في التعليقات حتى لا يتعرض صاحب التعليق للمساءلة القانونية فهناك من يتربص. #صالح_الجسمي #الامارات #اعلام #سوشيال_ميديا #صحافة #فن #طرب #شعر

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