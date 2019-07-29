» «ترامب» يوقع مرسوم تعويض لعائلات ضحايا 11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مرسوم لتعويض عائلات ضحايا هجوم 11 سبتمبر.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى، أقر الأربعاء الماضى بغالبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092 أى بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا فى عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى، أقر الأربعاء الماضى بغالبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092 أى بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا فى عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم.