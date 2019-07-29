نائب: مؤتمرات الشباب تؤهلهم سياسيًا

قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسهم في بحث الرؤى والأفكار وتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم سياسيًا.
وأضاف أن تلك المؤتمرات تعد إحدى الوسائل التى عالج بها الرئيس المشكلات التى عانى منها الشباب لعقود طويلة التي تمثلت فى عدم تمكينهم على الصعيد السياسي، وعدم وجود تواصل فعال بين الشباب والمسئولين الحكوميين في الدولة.
وأوضح «الكومي»، أن مؤتمرات الشباب تعد أيضًا فرصة للاستماع إلى خطط الشباب للقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وتحقيق أهداف التنمية فى حضور كبار رجال الدولة، مما يشعرهم بأهميتهم كفئة فاعلة بل أهم فئة في المجتمع.