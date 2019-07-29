نائب: مؤتمرات الشباب تؤهلهم سياسيًا

29 يوليه 2019 - 05:06 م

قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسهم في بحث الرؤى والأفكار وتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم سياسيًا.



وأضاف أن تلك المؤتمرات تعد إحدى الوسائل التى عالج بها الرئيس المشكلات التى عانى منها الشباب لعقود طويلة التي تمثلت فى عدم تمكينهم على الصعيد السياسي، وعدم وجود تواصل فعال بين الشباب والمسئولين الحكوميين في الدولة.



