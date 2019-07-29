«على السرير وفي الحمام»..فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضحا

29 يوليه 2019 - 05:03 م

أثارت الفنانة سما المصري موجة من الجدل بسبب فيديوهات وصور جريئة نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام" و"يوتيوب"، وهي بفستان عاري على السرير وأيضًا في الحمام، وهو ما وصفه النشطاء بالفيديو الفاضح الذي اعتادت عليه الفنانة لإثارة الجدل وجلب المشاهدات على قناتها عبر يوتيوب.

وأوضحت سما المصري حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز.

وقالت سما في فيديو نشرته على قناتها في "يوتيوب": "أنا معرفش مين رياض محرز، وسألت صحابي واكتشفت أنه لاعب المنتخب الجزائري وهو صاحب هدف تحقيق البطولة".

وتداولت العديد من الصفحات الإخبارية في الأيام القليلة الماضية، تصريحا نسبته للفنانة سما المصري حول اللاعب الدولي الجزائري، قائد الخضر، مفاده أنها ترغب بالزواج به وتقبل أن تكون الزوجة الثانية له، وهذا مانفته الفنانة.

