وكالة أنباء الأردن تكشف سبب لقاء«السيسي» بالملك عبدالله

29 يوليه 2019 - 04:58 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية بمطار القاهرة الدولي.





تأتي الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





من جابنها عرضت وكالة الأنباء الأردنية تفاصيل اللقاء وقالت: اتفق الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما في القاهرة اليوم الاثنين، على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين لتحقيق الازدهار المشترك.





وأكد الملك والرئيس، خلال المباحثات، اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور

بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.





وشدد الملك والرئيس على أهمية دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه الأمة العربية.





وعلى صعيد التطورات الإقليمية، تصدرت القضية الفلسطينية والقدس المباحثات، حيث أكد جلالة الملك والرئيس ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستمرار بدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.



