عارية ومذبوحة داخل حقيبة.. مقتل متسابقة لملكة جمال

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أجهزة الشرطة عثرت على جثة متسابقة فى ملكات جمال روسية عارية ومحشورة داخل حقيبة.

وقالت الصحيفة إن إيكاترينا، 24 عامًا، التي دربت كطبيب أمراض جلدية، قتلت بعد أن شقّت حنجرتها في شقتها في موسكو، حسبما ذكرت الشرطة.

وتعرضت المشاركة فى مسابقة ملكات الجمال لعدة طعانات متفرقة بجسدها.

وعثرت الشرطة الروسية على جسد إيكاترينا محشورًا داخل حقيبة فى شقتها التي استأجرتها في شارع بيريفا بموسكو، ما دفع إلى إجراء تحقيق شامل في جريمة القتل.

كانت إيكاترينا متنافسة في مسابقة ملكة الجمال في موسكو، بالإضافة إلى تأهلها من جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للأبحاث الطبية، حسب التقارير.

وكان لدى الضحية المقتولة حساب شخصي عبر إنستجرام به 80 ألف متابع، كما عملت في المجال الطبيب في مستشفى بمدينة موسكو.