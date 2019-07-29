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"لم يحضر عزاه".. سر خلاف الزعيم وفاروق الفيشاوي

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"لم يحضر عزاه".. سر خلاف الزعيم وفاروق الفيشاوي

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متابعات-علا خطاب

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كشفت بعض المصادر السبب وراء عدم حضور الزعيم عادل إمام عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، مرجعين ذلك إلي خلافات بين الاثنين عمرها سنوات.

وقد تغيب عادل إمام عن عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، في حين حضر ابنه الفنان محمد إمام من أجل تقديم واجب العزاء.

وتعود سبب الخلافات بين عادل إمام و فاروق الفيشاوي، بسبب صراحة الحاوي الصادمة حينما صرح في برنامج 100 سؤال مع الاعلامية راغدة شلهوب: "مصر أكبر من عادل إمام وأفلامه"، ردًا على تصريح نُسب لعادل إمام يقول فيه: إذا أردت معرفة تاريخ مصر شاهد أفلامي".

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

ويذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.


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