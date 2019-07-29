» مريام فارس تصدم الجميع بـ"المايوه"

أثارت الفنانة ميريام فارس، من جديد جدلاً واسعًا بعد نشرها صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستجرام" ظهرت فيها وهي مستلقية على الشاطئ وترتدي مايوه وتغطي جسدها بقبعة.

وأخفت ميريام جسدها مستخدمة قبعة رأس، حيث علق العديد من متابعيها على الصورة التي نالت إعجابهم.

يُذكر ان ميريام شاركت مؤخرا ضمن مهرجان "موازين" في المغرب.

وكانت "ميريام" قد قالت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها قبل حفلها في مهرجان موازين: «قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي، وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)»، مضيفًا «صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكثر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي».