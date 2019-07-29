سطو مسلح على محطة بنزين بالجيزة وسرقة 350 ألف جنيه

29 يوليه 2019 - 01:32 م

أستولى مسلحون على 350 ألف جنيه من محطة بنزين بالجيزة، صباح اليوم الاثنين، حيث هدد المتهمون، مسئولي المحطة بالأسلحة، واستولوا على النقود من الخزنة، وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض محطة بنزين للسرقة بالإكراه على يد مسلحين.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبسؤال العاملين بمحطة البنزين، ذكروا أن 3 مسلحين، هددوهم بالأسلحة، وأجبروهم على فتح الخزنة الخاصة بالمحطة، واستولوا على مبلغ 350 ألف جنيه، وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض على المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

جدير بالذكر أن الشرطة نجحت في نوفمبر من العام الماضي في ضبط متهمين قاموا بهجوم مماثل على محطة وقود بقليوب حيث قاموا بسرقة 360 ألف جنيه.