  • الإثنين 29 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:20 م
بحث متقدم
احتجاز طائرة للعراق في تونس

العراق يوضح حقيقة احتجاز طائرة في تونس

سما المصري ومرتضي منصور

سما تفتح النار على "مرتضى": "أنا مش ليك يا أبو صفيحة"

قفشة

"قفشة" يبلغ "بيراميدز" بوجهته المقبلة

ارشيفية

سطو مسلح على محطة بنزين بالجيزة وسرقة 350 ألف جنيه

قناصة اسرايئلية

مقتل 5 طلاب سودانيين برصاص قناصة

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

نتائج قرعة الدور التمهيدى لتصفيات كأس العالم 2022

الملك سلمان وولي العهد

برقية عاجلة من الملك سلمان وولى العهد لعاهل المغرب

الرئيس السيسي

السيسي يوجه رسالة حازمة إلى حميدتى

الزمالك

مفاجأة.. لاعب الزمالك الدولى يودع جماهير القلعة البيضاء

هجوم المهرجان في كاليفورنيا

أول فيديو لهجوم مهرجان "الثوم" في كاليفورنيا

كلاكيت ثالث مرة.. "العسيلي" يستفز جمهوره بتعليق جديد

الصفحة الأخيرة

العسيلي
العسيلي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. "العسيلي" يحرج شابًا آخر على المسرح

#

رد قاسٍ من "الحلفاوي" على فنان شهير

#

الرعشة الثالثة لـ"ميركل".. خلال شهر

#

شريف مدكور يفاجيء جمهوره بخبر سيء عن حالته الصحية

بطولة

كاس

بيراميدز

يبدو أن الفنان محمود العسيلي، اعتاد إثارة الجدل، في الآونة الأخيرة، حيث رد "العسيلي" على تعليق أحد متابعيه على إحيائه حفله الغنائي في الساحل الشمالي والذي يعد الحفل الأول له بعد أزمة الفيديوهات التي أحرج فيها معجبيه وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى محمود العسيلي تعليقاً ساخرا حول حفله الغنائي من أحد متابعيه عبر حسابه على "تويتر" متسائلاً: "ضربت حد امبارح من الجمهور ولا عدت سليمة".

رد محمود العسيلي مازحا " في 3 بس .. 2 راحوا على المستشفى وواحد عالجوه في المكان على طول .. جت سليمة".

وكان العسيلي تعرض للانتقادات بعد انتشار فيديو له وهو يحرج أحد محبيه في إحدى حفلاته الغنائي ويرفض التقاط صورة معه. وقدم اعتذاراً للجمهور عبر حسابه بموقع   انستجرام ، عن تصرفاته تجاه هذا الشخص، كاتبًا: "أي فنان عارف ‏إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي ‏انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء ‏الحفلة. أنا اسف مرة تانية ‎"‎

تابع: "النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور 3 مرات برا المايك، ولكن ‏هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل ‏الكلام دة مش باين في الفيديو

ليظهر بعدها فيدبو جديد تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديد تاريخه، وهو يغني في حفل وصعد شاب من محبيه على المسرح ليلتقط صورة معه، ولكن الفنان الشهيرة دفعه ورفض التقاط الصورة رغم توضيح الشاب لرغبته، ليرد عليه العسيلي: "أنت جاي تضربني!".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أفعى تفجع نزيله فندق بأمريكا
» كلاكيت ثالث مرة.. "العسيلي" يستفز جمهوره بتعليق جديد
» عقوبات رادعة لمعارضات الحجاب بإيران
» مريام فارس تصدم الجميع بـ"المايوه"
» هذه المهنة تسبب تقلص حجم الدماغ
» فنان شهير: "ما عنا نسوان تتصور لايف".. وجمهور: "متخلف"
» شاهد.. لحظة دفن 40 جثة من ضحايا قارب الهجرة الليبي
» "كنت بخاف على نفسي منه".. ابنة فنان شهير تسيء لـ"الفيشاوي"
» عقوبة قاسية على لاعب الزمالك
» ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية لحكم البلاد
» ضعف مجموعها بالثانوية يدفعها للانتحار بالمنوفية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى