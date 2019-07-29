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"الإفتاء": فوائد شهادات الاستثمار حلال

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إيمان هاني

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داعية سلفي يشن هجومًا على "الإفتاء" بسبب فوائد البنوك

الاردن

ديانا كرازون

النائب


وجه شخص سؤالا من متابعي صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، عن حكم فوائد البنوك.

 ومن ناحيته أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أن فوائد البنوك بالوصف الموجودة عليه الآن ليست ربا، جائزة، حيث أنها عائد لاستثمار.

 وأشار إلى أن القانون وصف العلاقة بين المودع والبنك بأنها علاقة استثمار، مؤكدا أن فوائد شهادات الاستثمار بعائد متغير حلال.

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