مقتل 5 طلاب سودانيين برصاص قناصة

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السودان

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لقي 5 أشخاص، اليوم الإثنين، مصرعهم باحتجاجات نظمها طلاب سودانيون بولاية شمال كردفان وسط البلاد.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، المقربة من قوى الحرية والتغيير المعارضة: "ارتقى قبل قليل خمسة شهداء إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي"، مضيفة أنه "يوجد عدد كبير من الإصابات بعضها حرجة".

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اتفق مساء السبت أمس الأول، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على الإفراج عن معتقلي الحركة ووقف أحكام الإعدام بحقهم.

وجاء في بيان للمجلس العسكري أن "المجلس العسكري والحركة الشعبية، جناح مالك عقار، توافقا على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلا عن فتح المسارات والممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع، إلي جانب تجديد اتفاقية وقف العدائيات".

وبحسب المصدر ذاته، يقضي الاتفاق بين المجلس العسكري والحركة بفتح المسارات الإنسانية والممرات لتوصيل المساعدات لمتضرري الحرب في مناطق النزاع بالإضافة لتجديد اتفاق وقف العدائيات

من جانبه، قال شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات للصحفيين، إن "السلام يمثل أهمية قصوى، ويتعين على الأطراف السودانية الوصول إلى سلام حقيقي بمشاركة كافة الأطراف المسلحة"، بحسب وكالة الأناضول.

ولا تزال اجتماعات مغلقة بين وفد المجلس العسكري وقادة فصيل الحركة الشعبية جناح عبد العزيزالحلو، لبحث كيفيةوقف الحرب وتحقيق السلام المستدام في السودان.

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