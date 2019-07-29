نتائج قرعة الدور التمهيدى لتصفيات كأس العالم 2022

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أسفرت القرعة  التى أجرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، عن المواجاهات التالية:

إثيوبيا X ليسوتو

الصومال X زيمباوي

إريتريا X  ناميبيا

بروندي  X تنزانيا

جيبوتي X اي سي واتني

بوتسوانا X مالاوي

جامبيا X أنجولا

ليبيريا X سيراليون

موريشيوس X موزمبيق

ساوتومي X غينيا بيساو

جنوب السودان X غينيا الاستوائية

جزر القمر X توجو

تشاد X السودان

سيشيل X رواند

ويشارك في الدور الأول من هذه التصفيات منتخبات 28 منتخبا مقسمة على مستويين، وتضم منتخبات التصنيف الأول التي ستخوض الدور التمهيدي كل من: زيمبابوي، سيراليون، موزمبيق، ناميبيا، أنجولا، غينيا بيساو، مالاوي، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الاستوائية، إي سواتيني، ليسوتو.

وتضم منتخبات التصنيف الثاني التي ستواجه أحد منتخبات التصنيف الأول كل من: جزر القمر، بوتسوانا، بوروندي، إثيوبيا، ليبيريا، موريشيوس، جامبيا، جنوب السودان، تشاد، ساوتومي وبرينسيبي، سيشل، جيبوتي، الصومال، إريتريا.


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