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فنان شهير: "ما عنا نسوان تتصور لايف".. وجمهور: "متخلف"

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معتصم النهار
معتصم النهار

متابعات-علا خطاب

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فاجأ الممثل السوري معتصم النهار متابعيه، بمقطع فيديو، وذلك بما قاله عن زوجته وسبب عدم تصويرها وظهورها معه.

وعلق الممثل السوري بطريقة جدية وخجولة على الأمر قائلاً: "ما عنا نسوان تتصور لايف"، الأمر الذي عرضه للكثير من التعليقات القاسية والانتقادات، وتم تداول المقطع بطريقة مجتزئة وانتقدوا طريقة تفكيره وتصرفه "الذكوري المتخلف"، ما اضطره للرد بطريقة غير مباشرة .

وقام جمهور معتصم بنشر مقطع فيديو رومنسي له مع زوجته  لين برنجكجي وظهر فيه وهو يغني لها ويغازلها بحب داخل السيارة أغنية النجم المصري "ملاك الحسن، وظهرت زوجته بشكل واضح وكانت في غاية السعادة .

ودافع جمهور معتصم عنه بشراسة، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها بمقاطع مع زوجته وبأن اتهامه بهذا الأمر ليس له أساس من الصحة وهو دائمًا ما ينشر مقاطع وصور تجمعه بزوجته وطفلته .


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