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ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية لحكم البلاد

عرب وعالم

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني

متابعات - أمينة عبد العال

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أدى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة نائبا للملك عبد الله الثاني حتى عودته من زيارة مصر وتونس.

وغادر الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، قادمًا إلى مصر، حيث يجري مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب ما ذكر الديوان الملكي الأردني.

وتتناول الزيارة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

ويتوجه من القاهرة الملك إلى تونس، حيث يقدم العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توجه يوم السبت الماضي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث التقى مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد "أكد الملك عبد الله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال لقائهما في أبوظبي اليوم السبت، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الأردن ودولة الإمارات".

من جانبه، أكد ولي عهد أبوظبي متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حريصة دائما على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وجرى التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن ودولة الإمارات، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الراهنة في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.

 


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