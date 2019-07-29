» ضعف مجموعها بالثانوية يدفعها للانتحار بالمنوفية

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طالب يقتل صديقه أثناء وصلة مزاح في المنوفية

أقدمت طالبة بقرية الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع على الانتحار شنقا لتدني مجموعها بالثانوية العامة.

تلقى اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة الطالبة أماني سمير عبد اللطيف 18 سنة بمحل إقامتها.

وبالانتقال والفحص تبين وجود الجثة مسجاة على سرير بغرفتها ووجود إيشارب مربوط بقطعة حديد متدلية من سقف غرفتها ووجود زرقة حول رقبة الجثة.

وبسؤال والدها 57 سنة سائق بالهيئة العامة للطرق والكباري أكد ماورد بالتحقيقات حيث فوجئ هو وزوجته بالواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بركة السبع المركزي وتولت النيابة التحقيق.


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