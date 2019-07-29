من أجل "الشهرة والزواج".. فنانات تخلين عن أبنائهن

تخلق الأنثى وهي أم بالفطرة، حيث تتخذ من ألعابها وعرائسها أبناء لها، وتبدأ في رعايتها وهي تكاد تحبو أولى خطواتها، إلا أنه ومع مرور الأيام نكتشف أن هناك أما أو أنثي تركت أو تخلت عن أبنائها، من أجل الزواج أو المال أو الفن، فترى العديد من الفنانات تركن أولادهن من أجل الشهرة، فلا نستعجب عندما يكون رد الأبناء الجفاء أو "البلوك"، الرد الأسرع في لغة التكنولوجية.

ومن أبرز هؤلاء الفنانات:

هيفاء وهبي

حتى اليوم العلاقات منقطعة بين زينب فياض والنجمة هيفاء وهبي، فقد تولى الوالد وشقيقته تربية زينب، ولم تكن هيفاء إلى جانبها يوماً بسبب خلافات كثيرة.

دومينيك

هذا الأمر لا يقتصر على هيفاء فقد كان للفنانة اللبنانية، دومينيك حوراني، الأثر نفسه على ابنتها التي تخلت عنها أمام المحكمة مقابل الطلاق والانتقال للفن والشهرة.

مي الحريري

أما الفنانة اللبنانية مي حريري فقد تركت ابنها ليتربى مع زوجة أبيه الأولى، إلا أن زوجها الفنان ملحم بركات لم يترك ابنه بل احتضنه في بيته سامحًا لميّ برؤيته من حين إلى آخر.

الشحرورة

أما صباح فقد احتلت الفن المرتبة الأولى في حياتها، كما عاشت فترة طويلة في مصر خلال مسيرتها الفنية ما أثر على علاقتها مع أبنائها، فبرغم أنها مثًّلت مع ابنتها هويدا في أعمال عدة إلا أن الصبوحة تخلت عن ابنها الدكتور صباح في صغره ليبقى مع والده كونها رفضت ترك الفن.

وبعد مرور الزمن اختار الدكتور الاغتراب ملجأ له بعد إهمال أمه جراء الفن أما هويدا فعلاقتها بأمها غير سليمة إذ إنها تلومها على تركها لها خلال مراحل حياتها حين كانت بأمس الحاجة إليها.

نوال الزغبي

العلاقة بين الفنانة نوال الزغبي وابنتها تيا متوترة وكانت سابقاً قد غادرت منزل والدتها لتعيش مع والدها، أما اليوم فعادت العلاقة بينهما إلى طبيعتها.

أنغام

حذف ابن الفنانة أنغام الأكبر والدته عن "إنستجرام" وألغى صوره معها وهذا بعد زواجها من الموزع الشاب أحمد إبراهيم وبسبب خلافات كثيرة منها عدم طلاق الأخير من زوجته الأولى.

غادة عبد الرازق

تواجه الممثلة غادة عبد الرازق توترات كثيرة مع ابنتها وهذا بعد زواج الأخيرة، لكن تعود العلاقة للتحسن بعد فترة!

حلا الترك ووالدتها

وفي السياق، فقد واجهت الطفلة الإماراتية، حلا الترك، الكثير من المشاكل بعد طلاق والديها وزواج والدها من الفنانة المغربية "دنيا بطمة"، وأخيراً قررت الشابة الاستقرار مع أهلها.