السيسي يوجه رسالة حازمة إلى حميدتى

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، عن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قائلاً: إن "الرئيس السيسي أكد الموقف الإستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق".

وأضاف أن "اللقاء تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين"، مؤكدًا أن حميدتي استعرض تطورات الموقف الحالي في السودان".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه مؤخرًا بالتهنئة للشعب السوداني الشقيق بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.

وجرى التوقيع في الخرطوم، في حضور وسيطين أفريقيين، بعد ليلة من محادثات مكثفة للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

وينص الإعلان على فترة انتقالية مدتها 39 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهرا يترأسها عضو مدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير وإصلاح الأجهزة العسكرية مسؤولية المؤسسة العسكرية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ، صباح اليوم الاثنين، ، في القصر الرئاسي بالقاهرة، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني


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