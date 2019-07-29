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بعد انتهاء إجازته..

انضمام صلاح لمعسكر "الريدز"

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد عبد الحارس

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بالصور.. ليفربول يختتم معسكره في إسبانيا

انضم اللاعب محمد صلاح، إلى معسكر ليفربول الإنجليزي، بإيفيان الفرنسية، بعدما انتهت إجازته بسبب ارتباطاته الدولية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، وفق الموقع الرسمي للنادي، أن محمد صلاح والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر سينضمان إلى الفريق في معسكره الخارجي بمدينة إيفيان الفرنسية، وقبل مواجهة مانشستر سيتي على لقب الدرع الخيرية المقرر لها في تمام الرابعة عصر يوم 4 أغسطس المقبل، على ملعب "ويمبلي"، التي تتزامن مع انطلاق موسم البريميرليج الجديد.

وأضاف "كلوب" أن الثلاثي سيعود للفريق في معسكره بفرنسا، والذي سيخوض خلاله مباراة أمام ليون الفرنسي، يوم 31 يوليو الحالي، ومن المنتظر أن يمنح المدرب الألماني الثلاثي الذي سينضم للمعسكر بعض الدقائق في اللقاء، بعدما تم منحهم إجازة إضافية لمشاركتهم في بطولات دولية كبرى مع منتخبات بلادهم، إذ ودع "صلاح" كأس الأمم الأفريقية من دور الستة عشر، بينما اقتنص فيرمينو وأليسون بيكر لقب كوبا أمريكا مع البرازيل.


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