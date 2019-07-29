  • الإثنين 29 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:34 م
بحث متقدم
الملك سلمان وولي العهد

برقية عاجلة من الملك سلمان وولى العهد لعاهل المغرب

الرئيس السيسي

السيسي يوجه رسالة حازمة إلى حميدتى

الزمالك

مفاجأة.. لاعب الزمالك الدولى يودع جماهير القلعة البيضاء

هجوم المهرجان في كاليفورنيا

أول فيديو لهجوم مهرجان "الثوم" في كاليفورنيا

خالد جلال

مفاجآت بالجملة بتقرير "جلال" بشأن الراحلين عن الزمالك

هالة زايد

متحدث الصحة عن أزمة الوزيرة: "فيه ناس عايزين يورطوها"

كاف

«كاف» يجرى قرعة تصفيات كأس العالم 2022

الإعلامي أحمد موسى

موسى للشباب: الثانوية العامة مش هتنفعكم

علاء مبارك

أول رد لعلاء مبارك على تقديم بلاغ ضده بالتحالف مع الإخوان

أمير مرتضى منصور

مفاجأة.. مدرب أجنبي سابق على رادار الزمالك

شاهد..

أول فيديو لهجوم مهرجان "الثوم" في كاليفورنيا

عرب وعالم

هجوم المهرجان في كاليفورنيا
هجوم المهرجان في كاليفورنيا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مقتل 3 أشخاص بمهرجان غذائى بكاليفورنيا

#

أول فيديو مسرب لقائد الانقلاب في السودان

#

أول فيديو للحظة استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

#

بدون ذراعين.. وتقود طائرة بقدميها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدت اللحظات الأولى لهجوم إطلاق النار في مهرجان الطبخ بمدينة غيلروي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى.

وأظهرت اللقطات حالة الرعب التي أصابت رواد المهرجان وفرارهم من المكان، مع سماع دوي طلقات نارية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص، قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة غيلروي، مشيرة إلى الشرطة تمكنت في وقت لاحق من قتل المهاجم، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وقالت شرطة غيلروي التي اكتفت من جهتها بالحديث عن "ضحايا"، أن "موقع الجريمة ما زال نشطا" في مكان مهرجان الثوم على بعد نحو 48 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان خوسيه.

وكتبت الشرطة في تغريدة: "نفكر في ضحايا إطلاق النار اليوم في مهرجان الثوم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية لحكم البلاد
» ضعف مجموعها بالثانوية يدفعها للانتحار بالمنوفية
» انضمام صلاح لمعسكر "الريدز"
» مفاجآت بالجملة بتقرير "جلال" بشأن الراحلين عن الزمالك
» شركة إنتاج تستغيث بالمهن الموسيقية ضد محمد رمضان
» «التخطيط» تزف بشرى سارة للموظفين
» واعظة للمتزوجين حديثًا: إياكم والوقوع في المحظورات
» المالية تزف بشرى للعاملين بالدولة عن مرتبات أغسطس
» مايا دياب بإطلالة "مثيرة" في سوريا
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» الحرس الثوري ينشر فيديو للناقلة البريطانية المحتجزة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى