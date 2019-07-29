«كاف» يجرى قرعة تصفيات كأس العالم 2022

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الاتحاد الإفريقي يعلن نظام التأهل إلى مونديال 2022

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صدى البلد

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الأوقاف

وفاء عبد السلام

يجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، في مقر "كاف" بالقاهرة.

وأعاد "كاف" نظام تصفيات مونديال 2014 في هذه التصفيات، والذي يتضمن 3 مراحل يتأهل عنها 5 منتخبات، علما بأن منتخب مصر كان قد خاض تصفيات 2014 على هذا النظام ووقتها تصدر مجموعته التي ضمت غينيا وموزمبيق وزيمبابوي، وفي الدور الثالث لعب الفراعنة أمام غانا وخسروا بنتيجة 1-6 في لقاء الذهاب بغانا، قبل أن يحقق فوزا معنويا بنتيجة 2-1 في الإياب ووقتها تأهل المنتخب الغاني لكأس العالم بالبرازيل.

ويشارك في الدور الأول من هذه التصفيات منتخبات الصومال، إريتريا، جيبوتي، سيشيل، ساو تومي، تشاد، جنوب السودان، جامبيا، موريشيوس، ليبيريا، إثيوبيا، جزر القمر، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، بوروندي، السودان، توجو، ملاوي، أنجولا، غينيا بيساو، تنزانيا، موزمبيق، سيراليون، ناميبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى.

وتخوض الفرق المشاركة في الدور الأول مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 2 - 10 سبتمبر المقبل.


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