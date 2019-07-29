متحدث الصحة عن أزمة الوزيرة: "فيه ناس عايزين يورطوها"

29 يوليه 2019 - 10:45 ص

رد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، علي الهجوم الذي شنه البعض على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن الصيادلة قائلا: "الأزمة مفتعلة وفيه ناس عايزين يورطوها، وهؤلاء أعداء الدولة وأعداء النجاح".

وأضاف "مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم اجتزاء كلام وزيرة الصحة من سياق الكلام، وذلك خلال جولتها بمحافظة بورسعيد للاطمئنان علي النظام التجريبي للتأمين الصحي الجديد.

وتابع "مجاهد"، أن وزيرة الصحة تحترم جموع الصيادلة في مصر، معقبا: "الصيادلة زي الأطباء، وهناك من يحاول إثارة الفتنة بين الوزيرة والصيادلة".