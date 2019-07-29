قرارات جديدة لوزيرة السياحة بشأن بوابة العمرة المصرية

29 يوليه 2019 - 10:28 ص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، وذلك بحضور السيد حسام الشاعر رئيس الغرفة والسيد ناصر ترك ممثلا عن الاتحاد المصري للغرف السياحية؛ يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 يوليو 2019 على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العُمرة المصرية»، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص إجراءات العمرة.

وشارك في المؤتمر مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات بالوزارة - رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة - و أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية - عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، والسادة أعضاء اللجنة ، كما حضر السادة أعضاء الغرفة ولفيف من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأوضحت الوزيرة أن غرفة الشركات ووكالات السفر سوف تقوم بتنظيم حملة إعلانية لتوعية المواطنين وتعريفهم ببوابة العمرة المصرية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التطور التكنولوجي يعد الآن العنصر الحاسم في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى حرص الدولة على مواكبة هذا التطور في قطاع السياحة وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة ويأتي هذا تنفيذا للمصفوفة الخاصة بالحج والعمرة الذي يعد جزءا أساسيا ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع والذي يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه؛ ويتضمن هذا البند عدة إجراءات تنفيذيه وهى إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار وهو ما تم بالفعل، والإجراء الثاني وهو التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر وذلك للتيسير والتسهيل على المواطن المصري ولتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية ، وهو ما يتم اليوم من خلال الإعلان عن بوابة العمرة المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية ميكنة إجراءات الحج والعمرة في مصر، وأنها أولت هذا الملف اهتمامًا بالغًا منذ توليها حقيبة السياحة حيث تم مناقشته خلال اجتماعها الأول مع اللجنة العليا للحج والعمرة، وتضافرت كافة الجهود لإنجاحه وأثمرت عن مشروع البوابة، وقالت أن بوابة العمرة المصرية بداية الطريق للتطور التكنولوجي في هذا المجال.

وأكدت الوزيرة على أن بوابة العمرة المصرية تهدف الى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام الكتروني متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، بالإضافة إلى أنه سيتم ربط هذه البوابة بجميع الوزارات المعنية بالسفر(وزارة الداخلية مصلحة الجوازات ووزارة الطيران المدنى).

كما أوضحت الوزيرة أن هذا النظام له العديد من المزايا منها ضمان حق المعتمر في تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الشركات المنظمة للعمرة، ومتابعة وضعه منذ الحجز وحتى عودته سالمًا إلى أرض الوطن ، فضلاً عن ضمان حق الدولة (وزارة السياحة) في مراقبة هذا النظام وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.