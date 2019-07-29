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المالية تزف بشرى للعاملين بالدولة عن مرتبات أغسطس

مال وأعمال

مرتبات اغسطس
مرتبات اغسطس

أمينة عبد العال

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جددت وزارة المالية، تأكيدها أنه سيتم صرف مرتبات أغسطس، بما فيها المحولة على البنوك، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 8 من الشهر نفسه، أي قبل عيد الأضحى، ومرتبات سبتمبر اعتبارًا من يوم 15من الشهر نفسه، ومرتبات أكتوبر اعتبارًا من يوم 20 من الشهر نفسه.

أوضحت أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات يوليو بالعلاوات والزيادات المقررة، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 14 إلى يوم 18 من الشهر نفسه، إلا أن بعض الجهات تأخرت عن هذا الموعد، وقد تم السماح لها بصرف مرتبات هذا الشهر يومي 29، 30 يوليو الحالي.

وجَّهت الوزارة الجهات الإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر في المواعيد المقررة؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019/ 2020، وتيسيرًا على العاملين بالدولة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد.

أشار عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن صرف المتأخرات وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات عن أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر يخضع للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.


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