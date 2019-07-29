أديب متضامنًا مع وزيرة الصحة: "القلم بيغلط"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

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تضامن الإعلامي عمرو أديب، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عقب الهجوم عليها بشأن التصريحات المثيرة للجدل مؤخرًا عن الصيادلة، قائلا: "الصيادلة خدوا الموضوع بحساسية وعندهم حق".

 وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزيرة الصحة كانت تريد تعظيم دور الممرضة ولكن خانها التعبير.

وتابع "أديب": "تصريحات وزيرة الصحة أثارت الجدل خاصة أنه كان يسبقها تصريحات وزيرة الهجرة، عشان كدة لازم وزيرة الصحة تصدر بيانا توضح فيه تصريحاتها، محدش معصوم من الخطأ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه ساعات بيغلط، والقلم بيغلط". 

وأوضح "أديب"، أن وزيرة الصحة وضعت يدها علي جرح كبير في مصر اسمه الصيادلة، مشيرًا إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الصيادلة، ويجب أن تعترف الدولة بهذا الأمر.

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