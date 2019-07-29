حميدتي يلتقي الرئيس السيسي في زيارة رسمية

29 يوليه 2019 - 09:34 ص

أعلن المجلس العسكري السوداني في بيان رسمي اليوم الإثنين: "توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى جمهورية مصر العربية صباح اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا".

بدورها، قالت صحيفة "الصيحة" السودانية، إن حميدتي سيلتقي، خلال الزيارة، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويتوقع أن تبحث الزيارة مسارات الأوضاع والمستجدات على الساحة السودانية، بجانب العلاقات الثُّنائية وسبل تَطويرها".

وعلمت الصحيفة السودانية، أن "أعضاء اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الذين درجوا على مرافقة حميدتي في زياراته الخارجية، لن يَكونوا في رفقته إلى مصر، وإنما سيرافقه بعض المسئولين".

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني أعلن السبت الماضي، توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا.

وأضاف المجلس في بيان له إن نائب رئيس المجلس العسكري التقي خلال الزيارة رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما التقي وفد الحركة الشعبية جناح الحلو لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية".