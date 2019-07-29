براءة قاتل عروسته بالمنوفية مرهونة بهذا الشيء

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كشفت شقيق "منار" عروس المنوفية المقتولة في ثاني أيام زفافها، تفاصيل جديدة عن الواقعة تنشر لأول مرة، موضحة أن شقيقتها تواصلت معها هاتفيًا يوم الوفاة وطلبت منهم أن يجيبوا لها "فستان الحنة" لمقابلة أصدقائها به، وعندما وصلوا وجدوها مقتولة.

وأضاف: "خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء "دي إم سي"، الذي المذاع على فضائية دي إم سي، قائلة: "روحت لقيت جوزها ماسك السكينة وإيده ووشه عليه دم، بقوله إنت بتدبح فراخ من أول يوم ضحك ومشي، ودخلت لقيتها مدبوحة".

وتابع أن تقرير الطب الشرعي أكد أن العروس ذبحت وهي عذراء، مستكملًا: "أنا عايز حق أختي، أهله بيقوله دا مريض نفسي ومختلق عقليا عشان يطلعوه براءة، بس دا كذب".

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