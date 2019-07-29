رئيس الزمالك يعلن أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

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يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الـ11 صباحًا، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها مؤخرًا استعدادًا للموسم الجديد.

كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه يجهز لمفاجأة اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ناديه لن يتعاقد مع محمد مجدي "أفشة" من بيراميدز.


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