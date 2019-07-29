تقرير الطب الشرعي لعروس المنوفية يفجر مفاجأة مدوية

29 يوليه 2019 - 08:14 ص

كشف تقرير الطب الشرعي لعروس الباجور التي قتلها زوجها بعد ساعات من زفافهما مفاجأة من العيار الثقيل.



وأظهر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها لا تزال بكرًا .



وكان اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي، رئيس مباحث الباجور، يفيد مقتل "م. ع. ا"، 19 سنة، على يد زوجها "م. م"، 25 سنة، محام، بعد حفل زفافهما الذي أقيم الجمعة الماضية، وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

