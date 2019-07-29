سنويا.. 12 ألف حالة عنف على يد الشرطة في ألمانيا

29 يوليه 2019 - 01:10 ص

أظهر تقرير أعدته جامعة "بوخوم" الألمانية أن معدل أعمال العنف التي تمارسها الشرطة في البلاد بلغ 12 ألف حالة سنويا.



ووفق التقرير الذي نشرته مجلة "دير شبيغل"، الأحد، تشهد البلاد سنويا حوالي 12 ألف حالة عنف على يد الشرطة، بينها ألفا حالة يتم إبلاغ النيابة العامة بوقوعها.

وقال معد التقرير الأستاذ في علم الجريمة، توبياس سينجلشتاين، إن 2 بالمئة فقط من تلك الحالات ترفغع بشأنها دعاوى أمام المحاكم، فيما يتم عقاب حوالي 1 بالمئة فقط.

وأضاف أن السلك القضائي في ألمانيا مسؤول عن التدهور في الكشف عن ملابسات حوادث العنف؛ بسبب رغبته في الحفاظ على علاقات طيبة مع جهاز الشرطة.

وعادت قضية عنف الشرطة إلى الواجهة في ألمانيا عقب نشر مشاهد تدخل الشرطة بشكل عنيف لفض مشاجرة بمدينة فرانكفورت السبت.

ووفق المشاهد التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر من الشرطة وهي تجر امرأة من شعرها وتطلق رذاذ الفلفل على أشخاص آخرين.

وأثارت تلك المشاهد غضبا كبيرا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شرطة فرانكفورت، في بيان، أنها أخذت تلك المشاهد على محمل الجد، إلا أن الأشخاص المنخرطين في الشجار أبدوا سلوكا عدوانيا تجاه الشرطة.