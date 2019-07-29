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"موسى": هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الحج

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كشف الإعلامي أحمد موسى عن حقيقة قيام شركات السياحة برفع أسعار الحج لهذا الموسم، مشيرًا إلى أن أسعار الحج مرتفعة للغاية.
وأرجع "موسى" خلال برنامجه تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ارتفاع الأسعار أن هناك أشخاص يفضلون مستوى خدمة معين، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة.
وأضاف أن محدودية الأماكن في المشاعر المقدسة، مثل منى والمزدلفة وجبل عرفات، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحج، والحساب يتم بالمتر والسنتيمتر"
وأشار إل أن الحج البري يصل سعره لـ 54 ألفا، بينما حج الطيران يصل لـ 65 ألف جنيه، في حين حج القرعة إلى 70 ألفا، ويصل حج التضامن الاجتماعي لـ 105 ألف جنيه بخدمات 5 نجوم، متابعا:" قد تصل تكلفة الحج إلى 400 ألف جنيه، في حال الإقامة بغرفة منفردا".


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