  • الإثنين 29 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:57 ص
بحث متقدم
الحج

"موسى": هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الحج

دينا الشربيني وعمرو دياب

ماذا قال عمرو أديب عن أزمة "مايوه" دينا الشربيني ؟

عروس المنوفية

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن ذبح عروس المنوفية بعد زفافها

أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد هزيمة الزمالك بالقمة 118

نادي الزمالك

رئيس الزمالك يقيل الجهاز الفنى ويعرض محمد إبراهيم للبيع

الاهلى والزمالك

الأهلي يهزم الزمالك 0/1 ويحسم القمة 118

محرر المصريون مع الدكتور محمد عثمان الخشت

رئيس جامعة القاهرة: التعليم القائم على التلقين يخرّج إرهابيين

أرشيفية

لأنها ولدت أنثى.. زوج يقتل زوجته بعد خروجها من العمليات

الملك سلمان

عاجل.. الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز

الدولار

ما بين تراجع واستقرار.. الدولار يترنح في البنوك

بالفيديو..

هذا ما قال "أديب" عن تصريحات وزيرة الصحة المثيرة

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما كتبه شاعر مصري عن الليمون قبل 60 عاما

#

المجلس العسكري يصدم القوي الثورية بتصريحات جديدة عن فض اعتصام القيادة

#

"يا تعدلوا القانون يا الموازنة.. عايزين فلوس"

#

زايد: تطعيم 8 ملايين و742 ألف طالب بحملة الديدان المعوية

علق الإعلامي عمرو أديب، على غضب الصيادلة من وزيرة الصحة بسبب تصريحها، والذي مفاداه "ميهمنيش غياب 10 صيادلة والمهم الممرضة".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الصيادلة لهم حق في غضبهم، ولكن وزيرة الصحة خانها التعبير، ولم تكن تقصد الإساءة للصيادلة، موضحًا أن وزيرة الصحة كانت تريد أن تعظم من دور الممرضة.
وأكد أن تصريحات وزيرة الصحة لم تكن تقصد التنمر "بالتخان والمحجبات.. دي وزيرة محجبة"، مضيفًا أن وزيرة الصحة وضعت يدها على جرح في مصر اسمه الصيادلة، منوها بأن مصر بها عدد كبير من الصيادلة، وعجز في الأطباء، مضيفا، "عايزين هاشتاج بتدعم الوضع الصحي في مصر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
» هذا ما قاله أمراء آل سعود عن وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز
» اليمن.. تحذيرات من كارثة كبرى بالبحر الأحمر
» رئيس جامعة القاهرة: التعليم القائم على التلقين يخرّج إرهابيين
» «الممثلين» ترد على الإساءة لـ «فاروق الفيشاوي»: اذكروا محاسن موتاكم
» ليفربول «صلاح» يسقط أمام نابولي بثلاثية
» سجن كويتي 17 عامًا كاد يتسبب في أزمة بين مصر والكويت
» قتلى وجرحى في قصف لقوات «حفتر» على مستشفى ميداني بطرابلس
» اعتقال «صدام حسين» بمحافظة كركوك العراقية
» مقتل 6 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب
» آرسنال يسقط أمام ليون في كأس الإمارات

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى