الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن ذبح عروس المنوفية بعد زفافها

28 يوليه 2019 - 10:10 م

كشف حسن الشرقاوي، ابن خالة عروس المنوفية المقتولة بعد زفافها، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مشيرًا إلى أن العريس كان إنسان محترم وخلوق والخطوبة استمرت لمدة 3 سنوات.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إنه كان هناك خلافات قبل الزفاف حول قائمة العروس ولكن تم تسويتها بين الطرفين.



وأضاف: "يوم الصباحية العروس اتصلت بشقيقها من أجل شراء لها متعلقات شخصية، وعندما ذهب الاخ لإعطاء شقيقته منار ما طلبته، وجد العريس بيده سلاح أبيض، وعلى ملابسه دماء، متابعًا: "أخو منار لم يتوقع ما حدث وسأل العريس هو في حد بيدبح فراخ يوم الصباحية على سبيل الهزار، ورد العريس: "روح شوف الفراخ اللي جوه"، ولما دخل شاف اخته مرمية على الأرض وسايحه في دمها والعريس جري".

