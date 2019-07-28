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ترامب: عندما يفشل الديمقراطيون يفعلون هذا الأمر

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جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على معارضيه من النواب الديمقراطيين، داخل الكونغرس، مشيرًا إلى أنهم عندما يفشلون يتهمونه بالعنصرية.
ومن بين هؤلاء النائب الديمقراطي إيليا كامينغز، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، الذي قال عنه ترامب في تدوينة سابقة: «منطقته الواقعة في بالتيمور، تعتبر الأسوأ والأكثر خطورة مقارنة مع أي مكان في الولايات المتحدة».
وكتب ترامب، على «تويتر»، اليوم الأحد 28 يوليو: «إيليا كامينغز، يمكن أن يركز بصورة أكبر، على مساعدة الأشخاص الجيدين، في مقاطعته، وفي بالتيمور نفسها».
وتعد بالتيمور هي أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية.
وأضاف: «ربما يمكن أن تكون جهوده سببا في إنهاء الفوضى، الموجودة في مقاطعته منذ سنوات».
وسخر ترامب من إيليا كامينغز، ورئاسته للجنة الرقابة بمجلس النواب.
وكتب في تدوينة أخرى: «لا توجد عنصرية في الحديث عما يعرفه غالبية الناس، من أشياء مؤلمة، لأن كامينغز، يقوم بعمل فظيع في مقاطعته، والديمقراطيون دائما يستخدمون ورقة العنصرية عندما لا يكونون قادرين على كسب شىء بواسطة سرد الحقائق»، مضيفا: «إنه لشيء مخزٍ».

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