» هذا ما قاله أمراء آل سعود عن وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

28 يوليه 2019 - 11:20 م

توفي الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، اليوم الأحد.



ونعى عدد من الأمراء، الأمير الراحل، وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله».



ونعى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود الأمير بندر بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله سيدي وعمي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللهم أبدله دار خيراً من داره واللهم أكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله».



وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود «رحم الله فقيد الوطن.. فقيد الجميع.. فقيد أُسرته وكُل مُحبيه.. نحسبه من الأخيار الصالحين، جعل الله منازله في جنات النعيم».



وغرد الأمير فيصل بن جلوي آل سعود «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

